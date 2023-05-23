TikTok подал в суд на штат США Монтана из-за запрета приложения

Компания TikTok подала в суд на американский штат Монтана после того, как губернатор запретил пользоваться соцсетью. Об этом пишет Reuters.

"Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей", — говорится в судебном заявлении.