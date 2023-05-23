TikTok подал в суд на штат США Монтана из-за запрета приложения
Компания TikTok подала в суд на американский штат Монтана после того, как губернатор запретил пользоваться соцсетью. Об этом пишет Reuters.
"Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей", — говорится в судебном заявлении.
Напомним, губернатор Монтаны Грег Джанфорте 18 мая подписал закон о запрете на использование приложения соцсети TikTok. Штат стал первым в США, принявшим подобный запрет. По мнению властей, TikTok является "приложением, связанным с иностранными противниками".
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