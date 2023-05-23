Гости Книжного салона в Петербурге за четыре дня отправили 16 тысяч открыток

Благодаря "Литературной почте", которая работала с 18 по 21 мая в рамках Международного книжного салона, с Дворцовой площади Санкт-Петербурга в разные уголки страны разлетелось около 16 тысяч открыток.

Отправить послание бесплатно могли все желающие гости и жители Северной столицы, сообщает газета "Петербургский дневник". Открытки украшали рисунки детей, которые приняли участие в творческом конкурсе городской Общественной палаты "Приключение буквы в Санкт-Петербурге". Он был приурочен к 320-летию города.

"Литературная почта" — совместный проект газеты "Петербургский дневник" и "Почты России", который стал своеобразным продолжением "Новогодней почты". Стартовал он год назад. Тогда коллекцию открыток для него создали на основе рисунков детей по мотивам произведений Корнея Чуковского.