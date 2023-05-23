Гости Книжного салона в Петербурге за четыре дня отправили 16 тысяч открыток
Благодаря "Литературной почте", которая работала с 18 по 21 мая в рамках Международного книжного салона, с Дворцовой площади Санкт-Петербурга в разные уголки страны разлетелось около 16 тысяч открыток.
Отправить послание бесплатно могли все желающие гости и жители Северной столицы, сообщает газета "Петербургский дневник". Открытки украшали рисунки детей, которые приняли участие в творческом конкурсе городской Общественной палаты "Приключение буквы в Санкт-Петербурге". Он был приурочен к 320-летию города.
"Литературная почта" — совместный проект газеты "Петербургский дневник" и "Почты России", который стал своеобразным продолжением "Новогодней почты". Стартовал он год назад. Тогда коллекцию открыток для него создали на основе рисунков детей по мотивам произведений Корнея Чуковского.
Ранее сообщалось, что за первые два дня работы Санкт-Петербургский международный книжный салон посетило около 200 тысяч россиян. В его рамках состоялись презентации книг Дмитрия Воденникова "Бессмертная стрекоза", Алексея Сальникова "Оккульттрегер", Аси Володиной "Протагонист" и книжной серии "Во весь голос". Также прошли встречи с Антоном Чижом, Андреем Аствацатуровым, протоиереем Григорием Григорьевым и другие мероприятия.
"Петербургский дневник" / Александр Глуз