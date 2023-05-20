Почти 200 тысяч человек посетили Книжный салон в Петербурге за два дня

Около 200 тысяч россиян посетили за первые два дня работы Санкт-Петербургский международный книжный салон. Он проводится с 18 по 21 мая на Дворцовой площади, там проведено уже 80 мероприятий: встречи с писателями и презентации. Как сообщает газета "Петербургский дневник", в ярмарке принимают участие свыше 260 издательств.

Сегодня на Дворцовой площади состоятся презентации книг Дмитрия Воденникова "Бессмертная стрекоза", Алексея Сальникова "Оккульттрегер", Аси Володиной "Протагонист", и книжной серии "Во весь голос". Также пройдут встречи с Антоном Чижом, Андреем Аствацатуровым, протоиереем Григорием Григорьевым. Гости пообщаются с редакцией и авторами журнала "Адреса Петербурга" по случаю 20-летия издания и представление книги "Адреса Петербурга XX". Состоится круглый стол "Санкт-Петербург – Чукотка – дружба литератур".