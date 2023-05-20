Почти 200 тысяч человек посетили Книжный салон в Петербурге за два дня
Обложка © VK / Книжный салон на Дворцовой
Около 200 тысяч россиян посетили за первые два дня работы Санкт-Петербургский международный книжный салон. Он проводится с 18 по 21 мая на Дворцовой площади, там проведено уже 80 мероприятий: встречи с писателями и презентации. Как сообщает газета "Петербургский дневник", в ярмарке принимают участие свыше 260 издательств.
Сегодня на Дворцовой площади состоятся презентации книг Дмитрия Воденникова "Бессмертная стрекоза", Алексея Сальникова "Оккульттрегер", Аси Володиной "Протагонист", и книжной серии "Во весь голос". Также пройдут встречи с Антоном Чижом, Андреем Аствацатуровым, протоиереем Григорием Григорьевым. Гости пообщаются с редакцией и авторами журнала "Адреса Петербурга" по случаю 20-летия издания и представление книги "Адреса Петербурга XX". Состоится круглый стол "Санкт-Петербург – Чукотка – дружба литератур".
На детской площадке Тамара Крюкова, Екатерина Шелеметьева, Ольга Замятина и Екатерина Каретникова представят петербуржцам "Книги для подростков и их родителей", а Светлана Шелкунова, Вера Гамаюн и Надежда Щербакова — "Петербургские сказки" от издательства АСТ. На главной сцене выступят ансамбль "Белые ночи", группа Romas Band и "Ленинградские мосты". Состоится сегодня и поэтический батл "Москва vs Санкт-Петербург", который организовали Российский книжный союз и "Литературная газета".
Ранее сообщалось, что в Петербурге во время Книжного салона усилят меры безопасности. В частности, за порядком будут следить служебные собаки. А гости ярмарки с помощью искусственного интеллекта смогут написать рассказ , начав его с определённых слов и смыслов.