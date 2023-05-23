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22 мая, 22:44

Москву до утра вторника накроет туман

В Дептрансе Москвы предупредили о тумане до утра 23 мая

До 9 утра вторника в Москве прогнозируется ухудшение видимости на дороге до 100–500 метров из-за тумана. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"По данным МЧС, с 22:30 до 09:00 завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 100–500 метров", — сказано в сообщении в телеграм-канале департамента.

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о мокром сюрпризе небесной канцелярии

Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о мокром сюрпризе небесной канцелярии

Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких манёвров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что Центральную Россию ожидает возвращение июльской жары. Россиян ожидает солнечная погода, переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься "как радость".

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АГН "Москва" / Софья Сандурская

Артур Лапсаков
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