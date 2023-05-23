Москву до утра вторника накроет туман

До 9 утра вторника в Москве прогнозируется ухудшение видимости на дороге до 100–500 метров из-за тумана. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

"По данным МЧС, с 22:30 до 09:00 завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 100–500 метров", — сказано в сообщении в телеграм-канале департамента.

Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких манёвров.