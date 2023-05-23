Байден и Маккарти положительно оценили встречу по госдолгу, но вновь не договорились

Президент США Джо Байден назвал продуктивной прошедшую встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга. Такое заявление лидер Белого дома сделал, несмотря на то что успеха стороны не достигли.

"Я только что провёл продуктивную встречу со спикером Маккарти о необходимости предотвратить дефолт и избежать катастрофы для нашей экономики", — сказал Байден.

По его словам, стороны вновь признали, что объявление дефолта исключено, а единственный способ двигаться вперёд — это движение к двухпартийному соглашению.

С такой оценкой согласен и сам Маккарти. Он посчитал переговоры "наилучшими из прошедших". Политик считает, что Соединённым Штатам удастся избежать дефолта.

"У нас всё ещё есть некоторые философские расхождения, но я думаю, это было продуктивно", — добавил Маккарти.