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23 мая, 02:17

Мадуро подписал закон о защите прав и интересов Венесуэлы за рубежом

<p>Николас Мадуро с подписанным законом. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1660826805010399233/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nicolás Maduro</a></p>

Николас Мадуро с подписанным законом. Обложка © Twitter / Nicolás Maduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о защите активов, прав и интересов страны за рубежом. Об этом сообщает гостелеканал Venezolana.

Сам Мадуро заявил, что у Венесуэлы появился новый правовой и конституционный инструмент для защиты наследия всех её жителей.

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Выступавший вместе с президентом вице-председатель правящей Объединённой социалистической партии Диосдадо Кабельо пояснил, что целью закона является защита активов нации.

Ранее Лайф рассказывал, что провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер пешком бежал из страны. Хуан Гуайдо также заявил, что не позволит Николасу Мадуро заставить себя замолчать.

Артур Лапсаков
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