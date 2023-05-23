Мадуро подписал закон о защите прав и интересов Венесуэлы за рубежом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о защите активов, прав и интересов страны за рубежом. Об этом сообщает гостелеканал Venezolana.

Сам Мадуро заявил, что у Венесуэлы появился новый правовой и конституционный инструмент для защиты наследия всех её жителей.

Выступавший вместе с президентом вице-председатель правящей Объединённой социалистической партии Диосдадо Кабельо пояснил, что целью закона является защита активов нации.