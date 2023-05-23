Вин Дизель анонсировал серию спин-оффов "Форсажа"

Американский актёр и продюсер "Форсажа" Вин Дизель заявил о планах выпустить серию спин-оффов после завершения работы над финалом кинофраншизы. Об этом он рассказал журналистам во время вечеринки Фонда Шарлиз Терон в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

По словам Вин Дизеля, спин-оффы, в том числе фильм с героиней-женщиной в главной роли, находятся в разработке с 2017 года. Но их запуск возможен только после выхода завершающих частей "Форсажа". Когда это произойдёт, он не уточнил.

Неясным остаётся и тот факт, из скольких фильмов будет состоять финал франшизы и на сколько лет растянутся его съёмки.