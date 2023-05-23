Умер бессменный председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский

В возрасте 76 лет умер председатель Законодательного собрания Омской области всех семи созывов Владимир Варнавский. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас", — написал Хоценко в телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким политика.

Варнавский родился в 1947 году в Омске. Он избирался депутатом и председателем Заксобрания всех семи созывов с 1994 года.