Олимпийский огонь хотят установить на Эйфелевой башне
Reuters: Оргкомитет Игр-2024 хочет установить огонь Олимпиады на Эйфелевой башне
Организаторы Игр 2024 года в Париже планируют установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.
Огонь не получится разместить на самом верху сооружения по техническим причинам, также остаётся неясным, будет ли он находиться на башне на протяжении всей летней Олимпиады. Работа над этим вопросом ведётся уже два года.
Представитель оргкомитета не стал отрицать подобную идею. При этом он указал, что место зажжения огня в день открытия Игр ещё не определено.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято после 26 июля. Если наши спортсмены всё-таки пройдут квалификационные турниры и условия не поменяются, то в Играх примёт участие порядка 180 россиян.