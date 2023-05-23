Олимпийский огонь хотят установить на Эйфелевой башне

Организаторы Игр 2024 года в Париже планируют установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.

Огонь не получится разместить на самом верху сооружения по техническим причинам, также остаётся неясным, будет ли он находиться на башне на протяжении всей летней Олимпиады. Работа над этим вопросом ведётся уже два года.

Представитель оргкомитета не стал отрицать подобную идею. При этом он указал, что место зажжения огня в день открытия Игр ещё не определено.