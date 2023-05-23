МИД Китая: G7 не сможет одурачить мир, называя Пекин угрозой

Страны G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах", — написала она в "Твиттере".

По словам дипломата, реальному миру не удастся "промыть мозги или одурачить". Китай, указала она, является двигателем номер один глобальной экономики, способствуя большему росту, чем все члены "Семёрки" вместе взятые, а также выступает торговым партнёром более чем 140 стран в мире и вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира.