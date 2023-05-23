Регион

Уведомления отключены

23 мая, 03:57

МИД Китая: G7 не сможет одурачить мир, называя Пекин угрозой

Страны G7 не смогут "одурачить мир", называя Китай угрозой и при этом нарушая нормы международного права. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если Китай — угроза, то чем тогда являются некоторые члены G7, которые развязывают войны с суверенными государствами, свергают законное правительство в других странах", — написала она в "Твиттере".

МИД Китая выразил протест послу Японии из-за очернения КНР на саммите G7

МИД Китая выразил протест послу Японии из-за очернения КНР на саммите G7

По словам дипломата, реальному миру не удастся "промыть мозги или одурачить". Китай, указала она, является двигателем номер один глобальной экономики, способствуя большему росту, чем все члены "Семёрки" вместе взятые, а также выступает торговым партнёром более чем 140 стран в мире и вторым по величине вкладчиком в финансирование операций ООН по поддержанию мира.

Ранее стало известно, что США не снимут санкции с Китая ради встречи главы Минобороны КНР с Ллойдом Остином. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Штатов.

Обложка ©

g7hiroshima.go.jp

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Китай
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров