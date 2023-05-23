Глава немецкой разведслужбы признал силу России

Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль заявил, что не видит никаких признаков военного ослабления России. По его словам, страна может и дальше вести боевые действия, причём довольно долго.

"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", — цитирует его местное издание Die Welt.

Каль отметил, что о слабости Москвы и Российской армии сегодня не может быть и речи.