Глава немецкой разведслужбы признал силу России
Глава разведки ФРГ Каль заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль заявил, что не видит никаких признаков военного ослабления России. По его словам, страна может и дальше вести боевые действия, причём довольно долго.
"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", — цитирует его местное издание Die Welt.
Каль отметил, что о слабости Москвы и Российской армии сегодня не может быть и речи.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что ВСУ предрекли полный разгром. Как заявил автор стратегии войны в Ираке, украинское контрнаступление может повторить судьбу провальной Арденнской операции вермахта, тогда как Россию несомненно ждёт шанс повторить успех союзников.
ТАСС / Александр Щербак