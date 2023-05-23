Бойцы "Центра" пресекли попытку ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия пресекла попытку ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — приводит его слова РИА "Новости".

Российские военные не дали вражеским войскам прорваться. В результате атаки наших бойцов ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Артиллеристы ударили по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и техники, а авиация поразила опорные пункты и пункты временной дислокации украинских войск.

По подсчётам Минобороны, на Краснолиманском направлении за сутки удалось ликвидировать более полустони украинских солдат, а также уничтожить две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.