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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 06:39
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Бойцы "Центра" пресекли попытку ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ пытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия пресекла попытку ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции", — приводит его слова РИА "Новости".

Российские военные не дали вражеским войскам прорваться. В результате атаки наших бойцов ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Артиллеристы ударили по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и техники, а авиация поразила опорные пункты и пункты временной дислокации украинских войск.

По подсчётам Минобороны, на Краснолиманском направлении за сутки удалось ликвидировать более полустони украинских солдат, а также уничтожить две бронемашины, три автомобиля и две гаубицы.

Российские артиллеристы поразили три бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Российские артиллеристы поразили три бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Ранее Лайф рассказывал, что бойцам группировки Вооружённых сил РФ "Центр" удалось установить перемещение украинских бригад и полка ВСУ и нанести им огневое поражение. Вражеские позиции на Краснолиманском направлении наши бойцы уничтожили расчётом реактивной системы залпового огня "Смерч".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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