В "Ростелекоме" ответили на массовые жалобы россиян из-за недоступа к иностранным ресурсам
"Ростелеком" объяснил сбой проблемами европейской площадки обмена трафиком
Сбой в сети "Ростелекома" был вызван неполадками на европейской площадке обмена трафиком, при этом в России никаких перебоев в работе не наблюдается. Об этом ТАСС рассказали в самой компании, комментируя жалобы пользователей на невозможность зайти на зарубежные ресурсы.
"Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднён доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам", — пояснили в организации.
Сейчас "Ростелеком" подключил резервные международные каналы связи, поэтому на российской территории сеть функционирует в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в России заработал отечественный аналог отслеживающего сбои интернет-ресурсов сервиса Downdetector. Он называется "Мониторинг сбоев" и уже доступен на новом сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
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