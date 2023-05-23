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23 мая, 07:36

В "Ростелекоме" ответили на массовые жалобы россиян из-за недоступа к иностранным ресурсам

"Ростелеком" объяснил сбой проблемами европейской площадки обмена трафиком

Сбой в сети "Ростелекома" был вызван неполадками на европейской площадке обмена трафиком, при этом в России никаких перебоев в работе не наблюдается. Об этом ТАСС рассказали в самой компании, комментируя жалобы пользователей на невозможность зайти на зарубежные ресурсы.

"Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднён доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам", пояснили в организации.

Сейчас "Ростелеком" подключил резервные международные каналы связи, поэтому на российской территории сеть функционирует в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что в России заработал отечественный аналог отслеживающего сбои интернет-ресурсов сервиса Downdetector. Он называется "Мониторинг сбоев" и уже доступен на новом сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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