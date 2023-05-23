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23 мая, 07:41

Путин назначил главу Управления Кремля по противодействию коррупции

Путин назначил Травникова главой Управления Кремля по противодействию коррупции

<p>Максим Травников. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов</p>

Максим Травников. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции. Главой новой структуры назначен Максим Травников.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Травников возглавлял Управление по вопросам государственной службы и кадров. Также Путин освободил от должности начальника Управления Президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

Травникову 48 лет. Он выпускник МГИМО, работал в МИД, в постпредстве России при Совете Европы. Был заместителем министра регионального развития РФ и замглавы Минюста. С 2018 года работает в Администрации Президента РФ. Управление по вопросам госслужбы и кадров возглавлял с осени 2019 года.

Путин назначил нового замглавы МИД после отставки Сыромолотова

Путин назначил нового замглавы МИД после отставки Сыромолотова

Ранее президент назначил послом в Ватикане экс-постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. До него дипмиссию возглавлял Александр Авдеев.

Никита Никонов
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