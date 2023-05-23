Страны ЕС выставили Брюсселю счёт на 10 млрд евро за поставки оружия Киеву
Боррель: Страны ЕС потребовали от Брюсселя 10 млрд евро за поставки оружия Киеву
Страны Евросоюза потребовали от Брюсселя 10 миллиардов евро в качестве компенсации за отправку оружия на Украину. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.
"Страны-члены предоставили нам счета на 10 миллиардов евро, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с 3,5 миллиарда евро (выделенными из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок. — Прим. Лайфа) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на 10 миллиардов евро", — уточнил он.
Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз вскоре сможет поставить истребители F-16 Украине. Он подчеркнул, что подготовка пилотов уже идёт полным ходом. При этом Киев рассчитывает получить до 50 F-16.
Getty Images / Scott Peterson