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23 мая, 07:49

Страны ЕС выставили Брюсселю счёт на 10 млрд евро за поставки оружия Киеву

Боррель: Страны ЕС потребовали от Брюсселя 10 млрд евро за поставки оружия Киеву

Страны Евросоюза потребовали от Брюсселя 10 миллиардов евро в качестве компенсации за отправку оружия на Украину. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Страны-члены предоставили нам счета на 10 миллиардов евро, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с 3,5 миллиарда евро (выделенными из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок. — Прим. Лайфа) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на 10 миллиардов евро", уточнил он.

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Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз вскоре сможет поставить истребители F-16 Украине. Он подчеркнул, что подготовка пилотов уже идёт полным ходом. При этом Киев рассчитывает получить до 50 F-16.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Татьяна Миссуми
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