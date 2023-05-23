Эндокринолог развенчала миф о том, что сигареты снимают стресс

Курение, вопреки распространённому мнению, не помогает успокаиваться в стрессовых ситуациях, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова в интервью для радио Sputnik.

Курение — крайне пагубная для здоровья привычка, но при этом немало людей считают, что табачный дым помогает им расслабиться и избавиться от стресса в трудных ситуациях, объясняет врач.

"Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Перенервничав, многие люди идут покурить, чтобы снять стресс. Но надо понимать, что успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения", — уточняет специалист.

Именно размеренное и глубокое дыхание оказывает успокаивающий эффект в процессе курения, а вовсе не сам табачный дым, заявила Казачкова. Успокаивающее воздействие дыхательных практик на нервную систему — не новость, они действительно помогают избавиться от стресса, заслуги сигарет в этом нет никакой, подытожила эксперт.