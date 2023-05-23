Историки обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана 15 веков назад
NTS: Учёные просветили ультрафиолетом Евангелие от Матфея и нашли скрытый текст
Историки из Австрийской академии наук просветили Евангелие от Матфея ультрафиолетом и обнаружили неизвестную ранее главу Библии, которая была спрятана под другим разделом более 15 веков назад. Это следует из их исследования, опубликованного в журнале New Testament Studies.
Перевод фрагмента Нового Завета, помещённого под ультрафиолетовый свет. Фото © Vatican Library
С помощью ультрафиолетовых фотографий всех разворотов книги исследователи выяснили, что текст на палимпсесте (разновидность древнего манускрипта) является первой версией 12-й главы. Благодаря этому открытию у человечества появилась возможность лучше понять ранние этапы эволюции текста.
Скрытый текст отличается от современных переводов Священного Писания. Например, в оригинале он звучит как "В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть", а в новой версии — "начали собирать колосья, растирать их в руках и есть".
Ранее Лайф рассказывал, что на аукционе в Нью-Йорке продали Библию, которая была написана более тысячи лет назад. Рукопись ушла с молотка почти за 40 миллионов долларов и стала самой дорогой из числа когда-либо проданных на аукционе. Владельцем стала американская НКО, пообещавшая передать собрание в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN