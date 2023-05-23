ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области, обесточены три населённых пункта
Вооружённые силы Украины утром 23 мая обстреляли село Гордеевка Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате без света остались три села.
"Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате сёла Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что к восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность.
А ранее Лайф публиковал фото последствий утреннего обстрела из миномётов города Грайворона Белгородской области. Под огонь украинских диверсантов попал продуктовый магазин, также осколками задето несколько соседних жилых домов. В городе идёт зачистка, полиция никого не пропускает на территорию.
Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak