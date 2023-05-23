ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области, обесточены три населённых пункта

Вооружённые силы Украины утром 23 мая обстреляли село Гордеевка Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате без света остались три села.

"Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате сёла Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что к восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность.