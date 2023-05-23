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23 мая, 09:02

ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области, обесточены три населённых пункта

Вооружённые силы Украины утром 23 мая обстреляли село Гордеевка Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате без света остались три села.

"Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате сёла Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что к восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке

Украинский дрон сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке

А ранее Лайф публиковал фото последствий утреннего обстрела из миномётов города Грайворона Белгородской области. Под огонь украинских диверсантов попал продуктовый магазин, также осколками задето несколько соседних жилых домов. В городе идёт зачистка, полиция никого не пропускает на территорию.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Александра Вишнякова
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