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Опубликовано 23 мая 2023, 08:38
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Появилось видео с места утреннего обстрела ВСУ в Грайвороне Белгородской области

Украинские диверсанты обстреляли магазин "Магнит" в Грайвороне под Белгородом

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Появились кадры утреннего обстрела из миномётов города Грайворона Белгородской области украинскими диверсантами. SHOT публикует видео.

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Злоумышленники били по местному магазину "Магнит": разбита витрина, повреждён фасад здания. Также осколками задето несколько соседних жилых домов. В городе идёт зачистка, полиция никого не пропускает на территорию.

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Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взяты в плен. Пострадали восемь мирных жителей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

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Татьяна Миссуми
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