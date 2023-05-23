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23 мая, 08:38

Появилось видео с места утреннего обстрела ВСУ в Грайвороне Белгородской области

Украинские диверсанты обстреляли магазин "Магнит" в Грайвороне под Белгородом

<p>Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © <a href="https://t.me/shot_shot/51775?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Появились кадры утреннего обстрела из миномётов города Грайворона Белгородской области украинскими диверсантами. SHOT публикует видео.

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Украинские диверсанты обстреляли магазин в Грайвороне. Видео © SHOT

Злоумышленники били по местному магазину "Магнит": разбита витрина, повреждён фасад здания. Также осколками задето несколько соседних жилых домов. В городе идёт зачистка, полиция никого не пропускает на территорию.

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Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взяты в плен. Пострадали восемь мирных жителей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

Татьяна Миссуми
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