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23 мая, 09:43

Песков назвал причину слияния двух управлений Кремля

Песков объяснил схожим функционалом слияние двух управлений Кремля

Объединение управлений Кремля по вопросам кадровой службы и по противодействию коррупции объясняется тем, что их работа пересекается, а сотрудники имеют схожую специализацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы", — уточнил он.

Путин назначил нового замглавы МИД после отставки Сыромолотова

Путин назначил нового замглавы МИД после отставки Сыромолотова

Напомним, президент РФ Владимир Путин объединил управления Кремля по кадровым вопросам и противодействию коррупции. Главой новой структуры назначен Максим Травников.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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