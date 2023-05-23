Песков назвал причину слияния двух управлений Кремля

Объединение управлений Кремля по вопросам кадровой службы и по противодействию коррупции объясняется тем, что их работа пересекается, а сотрудники имеют схожую специализацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы", — уточнил он.