В Госдуме разъяснили ситуацию с пенсиями ушедших на фронт военных пенсионеров

Военные пенсионеры, которые вернулись к службе в вооружённых силах, продолжат получать пенсию. Об этом сообщил глава фракции "Справедливая Россия – за правду!" Сергей Миронов, ссылаясь на полученный от правительства ответ на своё обращение.

"Я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", — сказал Миронов журналистам.

Он добавил, что, в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливался на военной службе в любом качестве, ему прекращали выплачивать пенсию. Депутат отметил, что от кабмина пришёл положительный ответ и в ближайшее время выплаты возобновятся.