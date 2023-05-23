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Опубликовано 23 мая 2023, 13:22

В Госдуме разъяснили ситуацию с пенсиями ушедших на фронт военных пенсионеров

Миронов: Снова ушедшим на фронт военным пенсионерам продолжат платить пенсию

Военные пенсионеры, которые вернулись к службе в вооружённых силах, продолжат получать пенсию. Об этом сообщил глава фракции "Справедливая Россия – за правду!" Сергей Миронов, ссылаясь на полученный от правительства ответ на своё обращение.

"Я направил обращение в правительство с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт, на специальную военную операцию", — сказал Миронов журналистам.

Он добавил, что, в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливался на военной службе в любом качестве, ему прекращали выплачивать пенсию. Депутат отметил, что от кабмина пришёл положительный ответ и в ближайшее время выплаты возобновятся.

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Никита Никонов
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