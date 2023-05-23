"Ростелеком" сообщил о решении проблем с доступом к зарубежным интернет-ресурсам

Проблема с доступом российских интернет-пользователей к ряду иностранных ресурсов решена. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Как ранее пояснили в "Ростелекоме", проблем на стороне серверов компании зафиксировано не было — сбой произошёл на европейской площадке обмена трафиком. Для решения проблемы интернет-провайдер подключил резервные международные каналы связи, после чего сеть на территории России возобновила работу в штатном режиме.