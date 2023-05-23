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23 мая, 10:27

"Ростелеком" сообщил о решении проблем с доступом к зарубежным интернет-ресурсам

Проблема с доступом российских интернет-пользователей к ряду иностранных ресурсов решена. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Проблема решена с доступом к зарубежным ресурсам", — приводит сообщение компании РИА "Новости".

Как ранее пояснили в "Ростелекоме", проблем на стороне серверов компании зафиксировано не было — сбой произошёл на европейской площадке обмена трафиком. Для решения проблемы интернет-провайдер подключил резервные международные каналы связи, после чего сеть на территории России возобновила работу в штатном режиме.

В России появился аналог сервиса Downdetector

В России появился аналог сервиса Downdetector

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ТАСС / Роман Пименов

Максим Плетнёв
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