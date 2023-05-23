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23 мая, 11:05

Беглов и Бельский поздравили выпускников Петербурга с последним школьным звонком

<p>Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили всех выпускников с окончанием школы. Они пожелали им достойно пройти выпускные экзамены и найти своё призвание в жизни. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Наступил день, который бывает только раз в жизни! Сегодня вы услышите последний школьный звонок! Перед вами открыты все пути! Ваши знания и таланты, крепкие руки и горящие глаза сделают нашу Родину, нашу Россию ещё сильнее! Никогда не забывайте ваших учителей!" — отмечается в поздравлении.

Они призвали ребят никогда не забывать своих учителей и школьных друзей, а также выразили уважение и благодарность их родителям и близким, призвав радовать их лишь "победами, успехами и добрыми делами".

"Желаем вам уверенно и достойно пройти выпускные экзамены. Найти своё призвание, раскрыть способности и добиться успехов. Будущее города и страны принадлежит вам! Успехов вам и побед! В добрый путь!" — говорится в телеграмме администрации Северной столицы.

Лайф выяснил, сколько стоит образ для последнего звонка в этом году

Лайф выяснил, сколько стоит образ для последнего звонка в этом году

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что петербуржцев в этом году призвали отказаться от запуска воздушных шаров из-за их большого вреда. Как заявили в Комитете по природопользованию, жителям города и школьникам лучше всего провести последние звонки и выпускные "экологично".

Николь Вербер
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