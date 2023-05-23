Екатеринбуржцу, сбросившему сына с балкона, дали 9 лет колонии строгого режима

Чкаловским районным судом Екатеринбурга 23 мая был вынесен приговор мужчине, который в ночь на 18 июня 2022 года жестоко избил бывшую жену и выбросил с балкона вставшего на её защиту сына. Мальчика доставили в ДГКБ № 9, врачи смогли спасти ему жизнь.

ЕАН выяснило у старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, что мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, а также в отношении малолетнего".

"Приговором суда подсудимому назначено девять лет четыре месяца в исправительной колонии строгого режима", — уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.