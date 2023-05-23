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23 мая, 11:26

Метро Санкт-Петербурга будет работать в ночь с 27 на 28 мая

Метро Северной столицы будет работать круглосуточно в ночь с 27 на 28 мая, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту. Это связано с проведением "Петровского фестиваля огня", приуроченного к 320-летию города. Движение поездов будет осуществляться с интервалами в 10 минут.

Также в праздничную ночь жители и гости города смогут воспользоваться наземным транспортом. В период с 0:00 до 6:00 и с интервалами в 30 минут будут курсировать 11 маршрутов: автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, а также троллейбусы № 23 и 46.

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Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили выпускников Северной столицы с окончанием школы. Они пожелали им достойно сдать выпускные экзамены и найти своё призвание в жизни.

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Роман Пименов / "Петербургский дневник"

Матвей Константинов
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