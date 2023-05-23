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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 11:34
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ВС России уничтожили до 375 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны на Донецком направлении.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Три группы украинских диверсантов попались российским военным под Харьковом
Три группы украинских диверсантов попались российским военным под Харьковом

Ранее Лайф рассказывал, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, а также перехватили пять снарядов HIMARS в Донецкой Народной Республике и 17 вражеских беспилотников в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое в ДНР, Сладкая Балка и Марфополь в Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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