ВС России уничтожили до 375 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны на Донецком направлении.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее Лайф рассказывал, что российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8, а также перехватили пять снарядов HIMARS в Донецкой Народной Республике и 17 вражеских беспилотников в районах населённых пунктов Кременец, Пески, Александровка, Весёлое в ДНР, Сладкая Балка и Марфополь в Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка в Херсонской области.