ВС России уничтожили до 375 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны на Донецком направлении.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.