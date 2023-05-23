Сбежавший с семьёй из США американец получил вид на жительство в России

Американец Райан Платте получил вид на жительство в подмосковном Сергиевом Посаде. В Россию он переехал из США, чтобы обеспечить своим детям больше свободы, сообщил телеканал "360". Документы Райан получил в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.

Американцу Райану Платте выдали вид на жительство в России. Видео © Телеканал "360"

"Для вас это очень важное событие, с этого дня перед вами открываются большие возможности. Надеемся, в дальнейшем вы станете достойным гражданином Российской Федерации", — поздравила мужчину сотрудница паспортного стола.

Райан убедился в том, что все данные заполнены верно, и отдал паспорт, а сотрудники МВД поставили в нём штамп. Мужчину проинформировали о том, что с момента оформления вида на жительство ранее выданное разрешение на временное проживание прекращает своё действие. В ближайшие семь рабочих дней мужчине нужно будет зарегистрироваться по месту проживания.

Райан Платте поселился в Сергиевом Посаде, переехав из США вместе со своей супругой и детьми. Мужчина заявил, что в России у людей больше свободы, чем в Америке.