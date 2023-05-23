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Опубликовано 23 мая 2023, 11:31

Российские военные поразили пункт управления 24-й мехбригады ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт управления 24-й мехбригады Вооружённых сил Украины в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада горючего для военной техники ВСУ", отметил он.

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А 21 мая стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали склад артиллерии, принадлежащий ВСУ. Удар был нанесён высокоточным боеприпасом "Краснополь".

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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