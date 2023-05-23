Регион

Уведомления отключены

23 мая, 11:31

Российские военные поразили пункт управления 24-й мехбригады ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт управления 24-й мехбригады Вооружённых сил Украины в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада горючего для военной техники ВСУ", отметил он.

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

А 21 мая стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали склад артиллерии, принадлежащий ВСУ. Удар был нанесён высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров