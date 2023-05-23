Российские военные поразили пункт управления 24-й мехбригады ВСУ в ДНР
Российские военные в ходе спецоперации поразили пункт управления 24-й мехбригады Вооружённых сил Украины в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада горючего для военной техники ВСУ", — отметил он.
А 21 мая стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали склад артиллерии, принадлежащий ВСУ. Удар был нанесён высокоточным боеприпасом "Краснополь".