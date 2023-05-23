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23 мая, 11:44

Зеленский: На Украине будет создан корпус морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Имею честь объявить, что принято решение значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты — создать корпус морской пехоты. Государство будет делать всё для развития важного, прочного рода войск", сказал он в ходе посещения позиций на Угледарском направлении.

Украинский лидер отметил, что будут сформированы новые бригады, оснащённые современными оружием и техникой.

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Ранее Владимир Зеленский ушёл от ответа на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ. По его словам, "Россия почувствует", когда это произойдёт.

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Getty Images / Roman Pilipey

Матвей Константинов
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