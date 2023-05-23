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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 11:49
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Пушилин задумал переименовать Нью-Йорк

Пушилин пообещал после освобождения переименовать Нью-Йорк в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал переименование населённого пункта Нью-Йорк после освобождения российскими войсками. Об этом он заявил во время посещения города Бахмут, который после перехода под контроль России останется Артёмовском.

"Это действительно Артёмовск, никак иначе. Мы руководствуемся нормативно-правовой базой: все названия на 1 мая 2014 года. Соответственно, Артёмовск. Но нам ещё предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Речь идёт о посёлке Нью-Йорк в той части ДНР, которая находится под контролем Киева. Нью-Йорк был основан в 1892 году, и в 1951 году он получил название Новгородское. В 2021 году Верховная рада Украины вернула ему "американское" имя.

Историк поставил точку в споре о том, какое название правильное — Артёмовск или Бахмут
Историк поставил точку в споре о том, какое название правильное — Артёмовск или Бахмут

В начале года Пушилин заявлял, что жители освобождённых городов ДНР должны сами принять решение о переименовании населённых пунктов или о возвращении им прежних названий. Так врио главы республики комментировал спор о том, какое название считать правильным — Артёмовск или Бахмут.

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ТАСС / БелТА / Николай Петров

Александра Вишнякова
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