Врио главы ДНР Денис Пушилин анонсировал переименование населённого пункта Нью-Йорк после освобождения российскими войсками. Об этом он заявил во время посещения города Бахмут, который после перехода под контроль России останется Артёмовском.

"Это действительно Артёмовск, никак иначе. Мы руководствуемся нормативно-правовой базой: все названия на 1 мая 2014 года. Соответственно, Артёмовск. Но нам ещё предстоит освободить Нью-Йорк, и он перестанет быть Нью-Йорком", — заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Речь идёт о посёлке Нью-Йорк в той части ДНР, которая находится под контролем Киева. Нью-Йорк был основан в 1892 году, и в 1951 году он получил название Новгородское. В 2021 году Верховная рада Украины вернула ему "американское" имя.