В России могут расширить список оснований для аннулирования загранпаспорта

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Его дополнят статьёй об основаниях недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта. К таким основаниям относятся:

Утрата паспорта.

Изменение владельцем паспорта фамилии, имени, отчества.

Изменение сведений о дате или месте рождения.

Смена пола.

Истечение срока действия паспорта.

Смерть владельца.

Прекращение гражданства.

Кроме того, документ признают недействительным, если он был оформлен на утраченном или похищенном бланке, либо если гражданин, право которого на выезд из страны ограничено, без уважительной причины не передал паспорт на хранение в уполномоченные органы.

Авторы закона полагают, что он позволит устранить правовую неопределённость из-за "отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта. По их словам, это снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц. Первое чтение законопроекта состоялось 17 ноября 2021 года, а второе — 18 мая 2023 года.