"Микрон" пообещал расширить производство чипов для загранпаспортов

Трудностей с новыми заграничными паспортами в РФ не ожидается. Об этом заявила генеральный директор компании-производителя интегральных схем "Микрона" Гульнара Хасьянова.

"Конечно, конечно. Всё будет хорошо", — сказала Хасьянова на форуме "Связь-2023".

Глава компании отметила, что "Микрон" нашёл аналоги для иностранных материалов, а проблемы с поставками чипов для документов были прогнозируемыми. По её словам, производство, как правило, заказывается за месяц. В случае если спрос увеличился, нужно "немножечко больше времени, чтобы расширить производство", добавила Хасьянова.