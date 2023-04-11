"Микрон" пообещал расширить производство чипов для загранпаспортов
Глава "Микрона" Хасьянова: В РФ не будет проблем с загранпаспортами нового типа
Трудностей с новыми заграничными паспортами в РФ не ожидается. Об этом заявила генеральный директор компании-производителя интегральных схем "Микрона" Гульнара Хасьянова.
"Конечно, конечно. Всё будет хорошо", — сказала Хасьянова на форуме "Связь-2023".
Глава компании отметила, что "Микрон" нашёл аналоги для иностранных материалов, а проблемы с поставками чипов для документов были прогнозируемыми. По её словам, производство, как правило, заказывается за месяц. В случае если спрос увеличился, нужно "немножечко больше времени, чтобы расширить производство", добавила Хасьянова.
Напомним, в конце января россиян предупредили о приостановке выдачи заграничных паспортов нового образца до второй половины марта из-за технических причин у "Гознака". 2 февраля "Госуслуги" выпустили официальное заявление о приостановлении приёма заявлений на них. В "Гознаке" тогда заявили, что "Микрон", занимающийся производством чипов для документов, перенастраивает оборудование. 10 марта выпуск биометрических загранпаспортов возобновился.
ТАСС / Пётр Ковалёв