В Москве нарастили выпуск чипов для биометрических загранпаспортов
Завод "Микрон" начал в усиленном режиме выпускать чипы для биометрических загранпаспортов
Московский завод "Микрон" по производству микросхем работает в усиленном режиме выпуска чипов для биометрических загранпаспортов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, их производство и поставки идут согласно графику.
"Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме", — отметили в пресс-службе завода в беседе с ТАСС.
Ранее появилась информация, что в России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. Приём заявок на выпуск загранников нового образца сроком на десять лет был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы.
ТАСС / Антон Новодережкин