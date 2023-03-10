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10 марта, 10:45

В Москве нарастили выпуск чипов для биометрических загранпаспортов

Завод "Микрон" начал в усиленном режиме выпускать чипы для биометрических загранпаспортов

Московский завод "Микрон" по производству микросхем работает в усиленном режиме выпуска чипов для биометрических загранпаспортов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, их производство и поставки идут согласно графику.

"Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме", отметили в пресс-службе завода в беседе с ТАСС.

Гознак сообщил, что выпускает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам

Гознак сообщил, что выпускает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам

Ранее появилась информация, что в России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. Приём заявок на выпуск загранников нового образца сроком на десять лет был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Андрей Бражников
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