В Москве нарастили выпуск чипов для биометрических загранпаспортов

Московский завод "Микрон" по производству микросхем работает в усиленном режиме выпуска чипов для биометрических загранпаспортов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, их производство и поставки идут согласно графику.

"Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно в усиленном режиме", — отметили в пресс-службе завода в беседе с ТАСС.