Гознак сообщил, что выпускает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам

Биометрические загранпаспорта изготавливаются по полученным ранее заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме пока преждевременно. Об этом сообщила пресс-служба Гознака, комментируя сообщения СМИ о возобновлении выпуска документа.

"В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам", — сказано в официальном сообщении пресс-службы.

Там также подчеркнули, что разговоры о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременны. Гознак отметил, что о возобновлении приёма заявок уведомит МВД России.