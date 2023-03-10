Гознак сообщил, что выпускает биометрические загранпаспорта по полученным ранее заявкам
Гознак: Говорить о возобновлении выпуска биометрических загранпаспортов пока рано
Изготовление загранпаспортов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Биометрические загранпаспорта изготавливаются по полученным ранее заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме пока преждевременно. Об этом сообщила пресс-служба Гознака, комментируя сообщения СМИ о возобновлении выпуска документа.
"В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам", — сказано в официальном сообщении пресс-службы.
Там также подчеркнули, что разговоры о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременны. Гознак отметил, что о возобновлении приёма заявок уведомит МВД России.
Ранее сегодня появилась информация о том, что в России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов. Приём заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации, срок действия которых десять лет, был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом на документы.