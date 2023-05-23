Милонов предложил запретить в России рекламу "быстрого" иностранного гражданства

С инициативой запрета рекламы услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории РФ выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. У RT имеется копия обращения парламентария к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

Депутат рассказал, что в последнее время в Сети становится всё больше навязчивых рекламных объявлений, продающих "быстрое" получение иностранного гражданства для россиян. По его оценке, во многих случаях такую помощь предлагают подозрительные компании.

"Зачастую подобные объявления являются рекламой сомнительных услуг неких фирм, балансирующих на грани нарушения законодательства РФ", — объяснил Милонов.

Он находит такой вид услуг не только ненадёжным, но и оскорбительным, утверждая, что реклама подобного характера "являет собой завуалированную форму русофобии и принижения нашей Родины".

"Прошу Вас рассмотреть идею о полном запрете рекламы услуг по предоставлению иностранного гражданства на территории России в любом виде и проявлении", — сказано в обращении к главе ФАС.