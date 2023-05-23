В США восхищены смекалкой русских, обводящих ВСУ вокруг пальца дронами из дерева
Defence Blog: Российская армия запускает деревянные дроны, чтобы обмануть ВСУ
Деревянные дроны-приманки. Фото © Twitter / Uas Vision
Российские военные применяют деревянные дроны-обманки, чтобы отвлечь на них огонь украинской артиллерии. Об этом пишет американское военное издание Defence Blog.
"Дроны-приманки частично сделаны из дерева, пенополистирола и скреплены малярным скотчем. Они оснащены современными двигателями и электроникой китайского производства — смесь низких и высоких технологий", — говорится в публикации.
Такие беспилотники могут нести нагрузку до 10 килограммов и пролетать расстояние в 900 километров, продолжает автор. Деревянные дроны появляются в небе над Украиной до настоящей воздушной атаки и отвлекают на себя внимание украинских военных. Тем самым запущенные следом крылатые ракеты и дроны-камикадзе легко попадают по целям.
Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Он способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.