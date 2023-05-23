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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 12:47
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В США восхищены смекалкой русских, обводящих ВСУ вокруг пальца дронами из дерева

Defence Blog: Российская армия запускает деревянные дроны, чтобы обмануть ВСУ

Деревянные дроны-приманки. Фото © Twitter / Uas Vision

Деревянные дроны-приманки. Фото © Twitter / Uas Vision

Российские военные применяют деревянные дроны-обманки, чтобы отвлечь на них огонь украинской артиллерии. Об этом пишет американское военное издание Defence Blog.

"Дроны-приманки частично сделаны из дерева, пенополистирола и скреплены малярным скотчем. Они оснащены современными двигателями и электроникой китайского производства — смесь низких и высоких технологий", говорится в публикации.

Такие беспилотники могут нести нагрузку до 10 килограммов и пролетать расстояние в 900 километров, продолжает автор. Деревянные дроны появляются в небе над Украиной до настоящей воздушной атаки и отвлекают на себя внимание украинских военных. Тем самым запущенные следом крылатые ракеты и дроны-камикадзе легко попадают по целям.

Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками
Появилось видео, как украинский дрон сгорел после перехвата его российскими пограничниками

Ранее сообщалось, что российские инженеры разработали беспилотник, у которого нет аналогов на мировом рынке. Аппарат, получивший название "Бегалет-Мираж", был создан специалистами компании "Авиационно-космические разработки "БЕГАК". Он способен летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров.

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Татьяна Миссуми
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