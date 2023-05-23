Путин: В РФ настал момент мощной консолидации и обострения национального чувства
В России наступил момент мощной консолидации общества и обострения национального чувства, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. Он отметил, что народ желает способствовать развитию государства.
"Да, Россия сейчас переживает нелёгкие времена, никогда лёгких и не было, но всё-таки сегодня особый момент нашей общей консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить во чтобы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны", — сказал он.
Глава государства добавил, что люди, представленные к наградам, вносят в эту работу большой вклад. Он сказал им за это "большое спасибо".
Также в ходе церемонии Владимир Путин напомнил, что жители Донбасса последние девять лет отражали нападение врага. По его словам, спецоперация призвана "прекратить эту войну против нашего народа".