День пограничника, День брюнетки и Пахомов день: Праздники и приметы 28 мая

День пограничника

День пограничника отмечается в России 28 мая, это профессиональный праздник личного состава Пограничной службы ФСБ. Такая дата выбрана, потому что декретом Совнаркома от 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Затем это ведомство пережило несколько реформ, не раз менялись названия.

По традиции 28 мая действующие пограничники устраивают показательные выступления. А находящиеся в запасе и отставке проводят торжественные шествия по главным улицам своих населённых пунктов, возлагают цветы к памятникам. Подробнее о том, как погранвойска проводят свой праздник, читайте на Лайфе.

День памяти преподобного Пахомия Великого, Пахомов день

Явление ангела святому Пахомию. Икона в Церкви монастыря Зрзе (Македония) © Wikipedia

Пахомий Великий жил в конце III – начале IV века. Он был египетским монахом, выходцем из Фив, основателем общежительной формы монашества, или киновитства. Пахомий Великий считается столпом пустынножительства. В православии как святой в лике преподобных почитается 15 (28) мая.

Будучи ещё язычником, он в ходе военных действий познакомился с христианами и стал склоняться к этой религии. Выйдя в отставку, крестился, основал первый христианский общежительный монастырь и составил для него первый монастырский устав. Пахомий не был создателем монастыря в современном понятии слова. Киновия отличается от монастыря тем, что там монахи, хоть и проводят часть дня вместе, живут каждый по отдельности. Это считается лишь приготовлением для тех, кто сможет потом перейти на более высокий уровень аскетизма.

Международный день защиты женского здоровья

Каждый год в России и других странах 28 мая отмечается Международный день защиты женского здоровья. Он учреждён в 1987 году. Основная цель — напомнить правительствам, работникам здравоохранения, общественным организациям и всему обществу в целом, что здоровье — одна из фундаментальных ценностей человечества, а здоровье женщины имеет огромное значение для будущего любой нации.

Особо важно репродуктивное здоровье женщин. В последнее время оно ухудшается, прогнозируется рост числа бесплодных женщин. Важно следить за своим здоровьем, проходить медицинские осмотры.

Для сохранения женского здоровья врачи рекомендуют: регулярно посещайте гинеколога (раз в год) и других врачей для профилактических осмотров;

позаботьтесь о сбалансированном питании со свежими овощами и фруктами;

отдавайте предпочтение чистой питьевой воде;

следите за своим весом: индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах нормы;

не забывайте про полноценный сон — до восьми часов в сутки;

откажитесь от вредных привычек;

соблюдайте правила личной гигиены.

День химика

Традиция праздновать День химика в Россию пришла из СССР. Это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая, которое в этом году выпадает на 28-е число.

День химика не относится к числу самых известных и шумных. Но этот праздник объединяет профессионалов, студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников всех поколений, имеющих отношение к химической промышленности. А ещё жителей городов, где такая промышленность — основа жизни населённого пункта. Например, День химика широко празднуют в Нижнекамске, Менделеевске, Кирово-Чепецке.

В День химика есть одна забавная традиция. Каждый год он проходит под символом какого-то элемента таблицы Менделеева. Самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.

День брюнеток

Брюнеток в мире больше, чем блондинок. Фото © Freepik / lookstudio

28 мая отмечается День брюнеток, в том числе в России, но неофициально. Ни у одного государства, ни у одной международной организации такого праздника нет. Ну и что? Раз есть День блондинок (31 мая), то должен быть и День брюнеток.

Слово "брюнетка" заимствовано из французского языка — brunette. В свою очередь, оно происходит от слова brun — "коричневый". Нужно отметить, что в обществе есть предубеждение насчёт цвета волос у женщин, но оно скорее направлено против блондинок: брюнеток считают умнее. Вероятно, так сложилось в массовой культуре из-за образов различных киногероинь.

По научным данным, цвет волос зависит от количества красящего вещества — пигмента, который находится в клетках коркового слоя волоса. Цвет волос по большей части зависит от двух пигментов — эумеланина (чёрно-коричневый цвет) и феомеланина (жёлто-красный). Их сочетание и определяет цвет шевелюры, никакой связи с интеллектом тут не усматривается.

Интересно, что чёрный цвет— самый распространённый у людей окрас волос. Он встречается у представителей всех рас и национальностей. Большинство людей, проживающих за пределами Европы, имеют чёрный или тёмно-коричневый цвет волос. Выходит, брюнетки в большинстве. Поздравим их с этим, а заодно с праздником, который отмечается сегодня.

Именинники 28 мая

Именины 28 мая отмечает певец, музыкант Дмитрий Маликов. Фото © Агентство "Москва"

Именины 28 мая 2023 года отмечают: Анастасия;

Дмитрий;

Макар;

Пахом. Редакция Лайфа поздравляет обладателей этих прекрасных имён с праздником.

Приметы на 28 мая

Христиане почитают 28 мая день памяти преподобного Пахомия Великого, отчего эта дата в народе получила название Пахом Тёплый. С этого дня в народе сеяли лён и овес. Погода обычно была уже была по-летнему тёплой.

Что нельзя делать 28 мая на Пахома Тёплого:

нельзя оставлять неубранным дом –— считалось, что беспорядок скажется на благосостоянии;

незамужним девушкам нельзя было рассказывать о своих планах, чтобы их не сглазили;

нельзя было брать денег из рук, иначе люди боялись, что придётся решать проблемы других.

Приметы на 28 мая, Пахома Тёплого: