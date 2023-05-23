В Подмосковье на учениях погиб спасатель: его снесло вихрем от лопастей вертолёта

Спасатель отряда "Центроспас" МЧС России погиб сегодня, 23 мая, на учениях в Подмосковье. Информацию об этом уже подтвердили в самом ведомстве.

"В ходе тренировки произошёл несчастный случай — падение спасателя Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России с крыши учебно-тренировочного здания. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в МЧС.

По данным источника Лайфа, спасателя снесло с крыши вихревым потоком от лопастей вертолёта.

Спасателю второго класса Дмитрию Лысенко было 34 года. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС, награждён ведомственными наградами. МЧС России выразило соболезнования родным и близким погибшего.