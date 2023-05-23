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23 мая, 14:17

Медведев: США не смогут добиться своей конечной цели — разрушения России

Москва не позволит Вашингтону добиться его конечной цели — разрушения России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

"Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации (цель Вашингтона. — Прим. Лайфа). Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны", — заявил Медведев, подчеркнув, что Москва не позволит этому случиться.

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Ранее Медведев назвал вопросом будущего отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании. Политик подчеркнул, что на Западе "цветут махровым цветом" двойные стандарты в вопросе права народов на самоопределение.

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Vk / Дмитрий Медведев

Никита Никонов
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