Медведев: США не смогут добиться своей конечной цели — разрушения России

Москва не позволит Вашингтону добиться его конечной цели — разрушения России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

"Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации (цель Вашингтона. — Прим. Лайфа). Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны", — заявил Медведев, подчеркнув, что Москва не позволит этому случиться.