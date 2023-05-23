Wi-Fi, датчики и авторазморозка: Какие "умные" функции должны быть в хорошем кондиционере

При выборе кондиционера необходимо знать, на что обратить внимание, чтобы эксплуатация была комфортной, а не обернулась головной болью. В первую очередь стоит ориентироваться на мощность техники, рассказали РИАМО в пресс-службе "Авито".

Как правило, производитель самостоятельно обозначает площадь, на которую модель рассчитана, но её можно рассчитать и самостоятельно. Для этого надо знать коэффициент удельной мощности и площадь помещения. Последнее вычисляется путём умножения длины и ширины комнаты на высоту потолка.

Коэффициент определяется тем, куда выходят окна. Если они на затемнённой стороне, нужно умножать площадь помещения на 40 Вт/куб. м, а если на той стороне, куда светит солнце, – на 30 Вт/куб.м. Результатом вычислений будет минимальная мощность нужного кондиционера.

Обратить внимание следует и на функции самодиагностики и авторазморозки блока — они продлят срок жизни кондиционера. В тех случаях, когда техника будет использоваться только для охлаждения помещения во время жары, авторазморозка необязательна.

У современных моделей есть другие дополнительные функции, но цена на такое оборудование будет выше. Поэтому есть смысл брать кондиционер именно с теми опциями, которые на самом деле пригодятся в использовании, таким образом получится разумно сэкономить на покупке.

Среди "умных" функций климатического Wi-Fi-оборудования — регулировка потока воздуха, датчики движения и другие. Они способны сделать работу с кондиционером значительно удобнее.