Wi-Fi, датчики и авторазморозка: Какие "умные" функции должны быть в хорошем кондиционере
Эксперты поделились советами по правильному выбору кондиционера
При выборе кондиционера необходимо знать, на что обратить внимание, чтобы эксплуатация была комфортной, а не обернулась головной болью. В первую очередь стоит ориентироваться на мощность техники, рассказали РИАМО в пресс-службе "Авито".
Как правило, производитель самостоятельно обозначает площадь, на которую модель рассчитана, но её можно рассчитать и самостоятельно. Для этого надо знать коэффициент удельной мощности и площадь помещения. Последнее вычисляется путём умножения длины и ширины комнаты на высоту потолка.
Коэффициент определяется тем, куда выходят окна. Если они на затемнённой стороне, нужно умножать площадь помещения на 40 Вт/куб. м, а если на той стороне, куда светит солнце, – на 30 Вт/куб.м. Результатом вычислений будет минимальная мощность нужного кондиционера.
Обратить внимание следует и на функции самодиагностики и авторазморозки блока — они продлят срок жизни кондиционера. В тех случаях, когда техника будет использоваться только для охлаждения помещения во время жары, авторазморозка необязательна.
У современных моделей есть другие дополнительные функции, но цена на такое оборудование будет выше. Поэтому есть смысл брать кондиционер именно с теми опциями, которые на самом деле пригодятся в использовании, таким образом получится разумно сэкономить на покупке.
Среди "умных" функций климатического Wi-Fi-оборудования — регулировка потока воздуха, датчики движения и другие. Они способны сделать работу с кондиционером значительно удобнее.
Наличие в доме кондиционера станет предметом зависти для многих ваших знакомых, но здесь есть важные нюансы, при несоблюдении которых его могут принудительно демонтировать. Такое может произойти, если при установке оборудования были допущены нарушения.
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