Издательский дом "Ньюс медиа" и "Мастерская новых медиа" запустили "Академию эмоций", где развивают стратегическое и нелинейное мышление, погружают в историю, литературу, мировую политику, драматургию, медиадисциплины. Цель проекта — создание по-настоящему интересных проектов, которые принесут пользу людям.

"Ньюс медиа" и "Мастерская новых медиа" запустили "Академию эмоций". Видео © LIFE

Участниками "Академии эмоций" стали 32 медиаспециалиста со всей страны, в том числе из новых регионов, в возрасте от 18 до 35 лет, потенциальные медиатехнологи, представители креативных индустрий: продюсеры, контент-мейкеры, сотрудники СМИ и блогеры. Наставник проекта – редакционный директор "Ньюс медиа" Арам Габрелянов.

Образовательная программа состоит из двух очных модулей и межмодульной дистанционной работы для тестовой реализации разработанных проектов. Вне очной программы проектные команды курируются менторами. Сроки проведения первого модуля — с 22 мая по 4 июня, второго — с 10 по 23 июля.

Тематики лекций и семинаров первого модуля:

Креативное мышление;

Психология эмоции;

Философия социальной значимости медиапроектов;

Эмоциональный интеллект в новых медиа;

Драматургия;

Продюсирование;

Мировая политика;

История России. Краткий курс

В рамках дистанционной работы участники будут запускать собственные проекты, тестировать гипотезы, анализировать отклик аудитории на информационные продукты. Также будут организованы онлайн- и офлайн-консультации с менторами.