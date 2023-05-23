"Ньюс медиа" и "Мастерская новых медиа" запустили "Академию эмоций"
Издательский дом "Ньюс медиа" и "Мастерская новых медиа" запустили "Академию эмоций", где развивают стратегическое и нелинейное мышление, погружают в историю, литературу, мировую политику, драматургию, медиадисциплины. Цель проекта — создание по-настоящему интересных проектов, которые принесут пользу людям.
"Ньюс медиа" и "Мастерская новых медиа" запустили "Академию эмоций". Видео © LIFE
Участниками "Академии эмоций" стали 32 медиаспециалиста со всей страны, в том числе из новых регионов, в возрасте от 18 до 35 лет, потенциальные медиатехнологи, представители креативных индустрий: продюсеры, контент-мейкеры, сотрудники СМИ и блогеры. Наставник проекта – редакционный директор "Ньюс медиа" Арам Габрелянов.
Образовательная программа состоит из двух очных модулей и межмодульной дистанционной работы для тестовой реализации разработанных проектов. Вне очной программы проектные команды курируются менторами. Сроки проведения первого модуля — с 22 мая по 4 июня, второго — с 10 по 23 июля.
Тематики лекций и семинаров первого модуля:
- Креативное мышление;
- Психология эмоции;
- Философия социальной значимости медиапроектов;
- Эмоциональный интеллект в новых медиа;
- Драматургия;
- Продюсирование;
- Мировая политика;
- История России. Краткий курс
В рамках дистанционной работы участники будут запускать собственные проекты, тестировать гипотезы, анализировать отклик аудитории на информационные продукты. Также будут организованы онлайн- и офлайн-консультации с менторами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с участниками "Мастерской новых медиа", объяснил, почему у президента Владимира Путина нет телеграм-канала. Представитель Кремля напомнил, что в слова главы государства и так все вслушиваются.
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