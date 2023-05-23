Шольц считает, что Украина вступит в ЕС после окончания конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина станет полноправным членом ЕС после окончания конфликта.
"Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена", — отметил он.
А ранее газета Politico назвала возможного соперника Украины за место в Евросоюзе. Как уточняет издание, желание оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении в ЕС может осложнить "очень деликатные дебаты" о принятии в сообщество Киева.
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