Регион

Уведомления отключены

23 мая, 15:07

Шольц считает, что Украина вступит в ЕС после окончания конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина станет полноправным членом ЕС после окончания конфликта.

"Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена", — отметил он.

GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

GT: ЕС истекает кровью из-за конфликта на Украине, пока США наблюдают издалека

А ранее газета Politico назвала возможного соперника Украины за место в Евросоюзе. Как уточняет издание, желание оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении в ЕС может осложнить "очень деликатные дебаты" о принятии в сообщество Киева.

Обложка ©

Getty Images / Christian Marquar

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • ЕС
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров