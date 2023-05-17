"Мы не вынесем двух": Назван возможный соперник Украины за место в Евросоюзе

Украина и Турция не смогут одновременно стать членами Евросоюза в связи с экономическими сложностями. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных европейских чиновников.

Как отмечается в материале, сейчас европейские власти обеспокоены тем, что желание оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении страны в ЕС может осложнить "очень деликатные дебаты" о принятии в сообщество Украины. Тот факт, что Киев пользуется большей политической поддержкой, чем Анкара, роли не играет, уточняет Politico.

"В какой-то момент нам придётся дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", — заявил собеседник издания.

По его словам, в связи с этим многие в Европе "выдохнут с облегчением", если во втором туре турецких выборов победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, настроенная на большую интеграцию с ЕС.