Эрдоган надеется на "историческую" победу во втором туре выборов президента

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на "историческую" победу во втором туре выборов главы государства, которые назначены на 28 мая.

"Мы наберём ещё больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая и одержим победу. Надеюсь, она будет исторической", — написал действующий турецкий лидер на своей странице в "Твиттере".