Эрдоган надеется на "историческую" победу во втором туре выборов президента
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Stringer
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на "историческую" победу во втором туре выборов главы государства, которые назначены на 28 мая.
"Мы наберём ещё больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая и одержим победу. Надеюсь, она будет исторической", — написал действующий турецкий лидер на своей странице в "Твиттере".
Напомним, 14 мая в Турции проходили выборы президента. С небольшим отрывом вперёд вырвался Эрдоган, однако никто из кандидатов так и не набрал 50% голосов. При этом тысячи сторонников Эрдогана вышли поддержать его на улицы Анкары и Стамбула.