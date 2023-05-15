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15 мая, 13:58

ЦИК Турции подвёл итоги первого тура президентских выборов и назначил второй

Никто из претендентов на должность президента Турции не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому победитель определится 28 мая — на втором туре голосования. Об этом сообщил в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома страны Ахмет Енер.

"Второй тур выборов президента пройдёт в воскресенье, 28 мая", уточнил он и напомнил, что за пост поборются Реджеп Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Лидер определится простым большинством голосов.

Глава ЦИК добавил, что явка на выборы составила 88,92%. По его данным, Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу — 44,88%, представитель блока "Ата" Синан Оган — 5,7%.

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Эрдоган раздал детям деньги на избирательном участке

Напомним, 14 мая в Турции проходили выборы президента. С небольшим отрывом вперёд вырвался действующий турецкий лидер Реджеп Эрдоган, однако никто из кандидатов так и не набрал 50% голосов. При этом тысячи сторонников Эрдогана вышли поддержать его на улицы Анкары и Стамбула.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Татьяна Миссуми
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