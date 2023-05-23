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Опубликовано 23 мая 2023, 15:55
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Путин и Зорькин не нашли никакой Украины на карте XVII века

Путин: До создания УССР никакой Украины не было в истории человечества

Президент РФ Владимир Путин напомнил хорошо известный исторический факт, что Украина стала результатом территориальной политики СССР, до этого её не существовало. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КС РФ Валерием Зорькиным. Видео © LIFE

"Эти земли входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства, вот и всё. А потом, после Октябрьской революции, начали образовываться разные квазигосударственные образования. Советская власть создала Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества", — объяснил Путин.

Зорькин показал президенту копию карты середины XVII века, составленную французскими историками ещё при Людовике XIV. Он обратил внимание, что действительно никакой Украины не было. Есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также большое Царство Российское, согласился Зорькин с Путиным.

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Ранее британская газета The Telegraph написала, что Украина стала одной из самых несчастных стран мира, у неё восьмое место в соответствующем рейтинге.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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