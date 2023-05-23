Путин и Зорькин не нашли никакой Украины на карте XVII века

Президент РФ Владимир Путин напомнил хорошо известный исторический факт, что Украина стала результатом территориальной политики СССР, до этого её не существовало. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КС РФ Валерием Зорькиным. Видео © LIFE

"Эти земли входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства, вот и всё. А потом, после Октябрьской революции, начали образовываться разные квазигосударственные образования. Советская власть создала Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества", — объяснил Путин.

Зорькин показал президенту копию карты середины XVII века, составленную французскими историками ещё при Людовике XIV. Он обратил внимание, что действительно никакой Украины не было. Есть край Речи Посполитой и край Казакии, а также большое Царство Российское, согласился Зорькин с Путиным.