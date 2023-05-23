Врач дал советы для снижения уровня "плохого" холестерина

Из-за сбоя гормональной системы или неправильного питания может повышаться содержание холестерина в крови. О том, как поддерживать его уровень в пределах нормы, "Вечерняя Москва" выяснила в беседе с врачом-эндокринологом Алексеем Калинчевым.

По его словам, человек не способен ощущать высокий холестерин. Зато килограммы лишнего веса и неприятные впечатления от проблем с желудочно-кишечным трактом ощутить можно запросто.

"Уровень "плохого" холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется", — сообщил эндокринолог.

Калинчев указал на те средства для снижения уровня холестерина, которые называются статинами и которые нужно употреблять только в случае серьёзных проблем со здоровьем, к которым относят: вторичная профилактика инфаркта миокарда;

семейная дислипидемия;

закупорка магистральных сосудов.

"И важно помнить, что такие препараты сами по себе иногда вызывают серьёзные осложнения, которые могут быть тяжелее исходных заболеваний", — посоветовал врач.

Человеку с превышением нормы холестерина стоит перейти на простую пищу, которая подошла бы для похудения. Для этого следует отказаться от простых углеводов и жирной пищи. А вот сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень приветствуются. Еда должна быть простой, аскетичной, без полуфабрикатов и фастфуда, заметил врач. Ещё Калинчев напомнил о минимально необходимой физической активности: от пяти до десяти тысяч шагов в день в быстром темпе.