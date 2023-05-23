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23 мая, 16:55

Врач дал советы для снижения уровня "плохого" холестерина

Врач Калинчев рассказал, какое меню поможет снизить уровень холестерина в крови

Из-за сбоя гормональной системы или неправильного питания может повышаться содержание холестерина в крови. О том, как поддерживать его уровень в пределах нормы, "Вечерняя Москва" выяснила в беседе с врачом-эндокринологом Алексеем Калинчевым.

По его словам, человек не способен ощущать высокий холестерин. Зато килограммы лишнего веса и неприятные впечатления от проблем с желудочно-кишечным трактом ощутить можно запросто.

"Уровень "плохого" холестерина повышается при гормонально-обменных нарушениях и неправильном питании. Лечить надо их. А липидограмма сама нормализуется", — сообщил эндокринолог.

Калинчев указал на те средства для снижения уровня холестерина, которые называются статинами и которые нужно употреблять только в случае серьёзных проблем со здоровьем, к которым относят:

  • вторичная профилактика инфаркта миокарда;
  • семейная дислипидемия;
  • закупорка магистральных сосудов.

"И важно помнить, что такие препараты сами по себе иногда вызывают серьёзные осложнения, которые могут быть тяжелее исходных заболеваний", — посоветовал врач.

Человеку с превышением нормы холестерина стоит перейти на простую пищу, которая подошла бы для похудения. Для этого следует отказаться от простых углеводов и жирной пищи. А вот сложные углеводы, нежирные сорта мяса, овощи и зелень приветствуются. Еда должна быть простой, аскетичной, без полуфабрикатов и фастфуда, заметил врач. Ещё Калинчев напомнил о минимально необходимой физической активности: от пяти до десяти тысяч шагов в день в быстром темпе.

Найдена связь между грязным воздухом и уровнем холестерина

Найдена связь между грязным воздухом и уровнем холестерина

Если вам интересны конкретные примеры продуктов, которые помогут понизить уровень холестерина, то предлагаем вашему вниманию материал, который мы публиковали ранее. В нём собраны полезные советы по теме от доктора Мясникова.

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Юрий Лысенко
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