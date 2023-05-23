Суд в Москве приговорил члена "Хизб ут-тахрир" к 14 годам

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил сторонника террористического движения "Хизб ут-тахрир"* и члена ликвидированного общества "Мемориал"** Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы.

Три года Хамроев проведёт в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Сторонник запрещённой организации настраивал трудовых мигрантов из Узбекстана против россиян и помогал им избежать ответственности за экстремизм. Деятельность Хамроева курировал другой член "Хизб ут-тахрир" — Махмуд Абдулмумин, проживающий в Одессе и ведущий экстремистскую пропаганду по указанию СБУ.