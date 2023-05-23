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23 мая, 16:49

Суд в Москве приговорил члена "Хизб ут-тахрир" к 14 годам

Суд приговорил сторонника "Хизб ут-тахрир" Хамроева к 14 годам лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил сторонника террористического движения "Хизб ут-тахрир"* и члена ликвидированного общества "Мемориал"** Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы.

Бахром Хамроев в здании суда. Видео © Telegram / SHOT

Три года Хамроев проведёт в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Сторонник запрещённой организации настраивал трудовых мигрантов из Узбекстана против россиян и помогал им избежать ответственности за экстремизм. Деятельность Хамроева курировал другой член "Хизб ут-тахрир" — Махмуд Абдулмумин, проживающий в Одессе и ведущий экстремистскую пропаганду по указанию СБУ.

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Напомним, Бахром Хамроев был арестован по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Прокуратура запросила для него 20 лет лишения свободы.

* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

** Организация признана иностранным агентом.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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