Суд в Москве приговорил члена "Хизб ут-тахрир" к 14 годам
Суд приговорил сторонника "Хизб ут-тахрир" Хамроева к 14 годам лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил сторонника террористического движения "Хизб ут-тахрир"* и члена ликвидированного общества "Мемориал"** Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы.
Бахром Хамроев в здании суда. Видео © Telegram / SHOT
Три года Хамроев проведёт в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Сторонник запрещённой организации настраивал трудовых мигрантов из Узбекстана против россиян и помогал им избежать ответственности за экстремизм. Деятельность Хамроева курировал другой член "Хизб ут-тахрир" — Махмуд Абдулмумин, проживающий в Одессе и ведущий экстремистскую пропаганду по указанию СБУ.
Напомним, Бахром Хамроев был арестован по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Прокуратура запросила для него 20 лет лишения свободы.
* Признана террористической организацией и запрещена в РФ.
** Организация признана иностранным агентом.