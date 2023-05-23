Амстердам поставит Украине фугасные снаряды на 260 миллионов евро
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку фугасных снарядов для Украины
Нидерланды направят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен в ходе заседания Совета министров обороны ЕС, которое состоялось 23 мая в Брюсселе.
Как уточняют в Министерстве обороны Нидерландов, речь идёт о поставке фугасных снарядов калибром 155 миллиметров. Решение об их совместной закупке было принято ещё в марте.
Амстердам также направит десять своих солдат в Германию для обучения батальона украинских военных. По данным на конец мая, через подготовку прошли более 15 тысяч солдат Незалежной.
Кстати, по мнению советника министра обороны Украины Юрия Сака, первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16, могут стать Нидерланды. Поставку самолётов из королевства он ожидает до наступления осени.
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