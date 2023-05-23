Амстердам поставит Украине фугасные снаряды на 260 миллионов евро

Нидерланды направят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен в ходе заседания Совета министров обороны ЕС, которое состоялось 23 мая в Брюсселе.

Как уточняют в Министерстве обороны Нидерландов, речь идёт о поставке фугасных снарядов калибром 155 миллиметров. Решение об их совместной закупке было принято ещё в марте.

Амстердам также направит десять своих солдат в Германию для обучения батальона украинских военных. По данным на конец мая, через подготовку прошли более 15 тысяч солдат Незалежной.